Borsa: l'Europa chiude in rialzo trainata da Parigi (+1,4%)

Chiusura in rialzo per le Borse europee dove i segnali positivi delle prime trimestrali e l'ottimismo sulla spinta dell'intelligenza artificiale, confermata dalle previsioni di Tsmc, hanno alimentato l'appetito per il rischio. Parigi ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,38%, Francoforte dello 0,38% e Londra dello 0,12% mentre gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo per il superamento del voto di fiducia da parte del governo francese di Sebastien Lecornu.