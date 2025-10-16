Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
16 ott 2025
Borsa: l'Europa chiude in rialzo trainata da Parigi (+1,4%)

Chiusura in rialzo per le Borse europee dove i segnali positivi delle prime trimestrali e l'ottimismo sulla spinta dell'intelligenza artificiale, confermata dalle previsioni di Tsmc, hanno alimentato l'appetito per il rischio. Parigi ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,38%, Francoforte dello 0,38% e Londra dello 0,12% mentre gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo per il superamento del voto di fiducia da parte del governo francese di Sebastien Lecornu.

