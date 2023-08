Borsa: l'Europa chiude in netto calo dopo Fitch sugli Usa

Le Borse europee chiudono in netto calo, in scia con Wall Street dopo il taglio della tripla A agli Stati Uniti da parte di Fitch. I mercati ripiegano dai massimi e restano concentrati sull'andamento della crescita economica globale. Sotto i riflettori restano le banche centrali con le decisioni che prenderanno in autunno sul rialzo dei tassi d'interesse. Seduta in rosso per Londra e Francoforte (-1,36%), Parigi (-1,26%).