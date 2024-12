Mercati azionari del Vecchio continente in lieve rialzo, in una seduta conclusa in anticipo per la vigilia di Natale: le Borse migliori sono state quelle di Londra e Amsterdam, che hanno segnato una crescita finale dello 0,4%, seguite da Madrid in rialzo dello 0,3%. Più cauta Parigi (+0,1%), mentre le Borse di Milano e Francoforte sono rimaste chiuse tutto il giorno.