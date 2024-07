Borsa: l'Europa chiude in frenata, Parigi brilla (+1,1%)

Le Borse europee chiudono in rialzo anche se lontane dai massimi segnati a ridosso dell'avvio delle contrattazioni. L'esito del voto francese, che allontana la prospettiva di una maggioranza assoluta della destra di Marine Le Pen, temuta per le sue politiche fiscali lasche, ha rianimato i listini del Vecchio Continente pur non dissipando del tutto le incertezze politiche. Parigi, arrivata a guadagnare fino al 2,8%, ha chiuso in progresso dell'1,1%, mentre Francoforte contenuto i rialzi allo 0,3% e Londra ha chiuso piatta (+0,03%)