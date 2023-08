Borsa: l'Europa chiude in calo tra Cina e timori su crescita

Le Borse europee chiudono in calo, dopo una seduta all'insegna della volatilità. Sui mercati tengono banco i timori per l'economia cinese e l'incertezza sulla crescita globale. Elementi che hanno condizionato anche i rendimenti dei titoli di Stato che hanno registrato un netto calo. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0870 sul dollaro. Archiviano la seduta in terreno negativo Londra e Francoforte (-0,65%), Parigi (-0,38%).