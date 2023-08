Borsa: l'Europa chiude in calo, si guarda alle trimestrali

Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano agli esiti delle trimestrali. Alcuni risultati inferiori alle aspettative fanno temere per l'andamento della crescita economica globale. Sotto i riflettori anche le decisioni che saranno prese in autunno da parte delle banche centrali sulla politica monetaria. Archiviano la seduta in calo Francoforte (-1,26%), Parigi (-1,22%) e Londra (-0,43%).