Borsa: l'Europa chiude in calo e guarda a crescita economica

Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori con i timori di un ulteriore rallentamento dell'economia globale, dopo i dati negativi dei profitti industriali in Cina. In flessione i titoli di Stato, con gli analisti pronti a scommettere su ulteriori pause delle banche centrali sul versante della politica monetaria. In flessione Francoforte (-0,39%), Parigi e Londra (-0,37%).