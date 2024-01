Borsa: l'Europa chiude in calo, clima incerto sui tassi

Le Borse europee, orfane di Wall Street chiusa per il Martin Luther King day, archiviano la seduta in calo con gli investitori che vedono un clima più incerto sul taglio dei tassi. A raffreddare gli entusiasmi le parole del presidente della Bundesbank e componente della Bce, Joachim Nagel, il quale ritiene che è troppo presto per un "taglio dei tassi". Sui mercati pesano anche la recessione della Germania e le tensioni geopolitiche con gli attacchi in Yemen. Chiusura negativa per Parigi (-0,72%), Francoforte (-0,49%) e Londra (-0,39%).