Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
22 ott 2025
22 ott 2025
Borsa: l'Europa chiude in affanno, si salva Londra (+0,9%)

Parigi in calo dello 0,63% e Francoforte dello 0,74%

Borse europee in ordine sparso in una seduta in cui gli investitori si sono focalizzati sulle trimestrali in arrivo, non sempre all'altezza delle aspettative, e hanno monitorato l'andamento dell'oro, la cui discesa è proseguita dopo il tonfo di ieri. Parigi ha chiuso in flessione dello 0,63%, Francoforte dello 0,74% mentre Londra è salita dello 0,93%, sostenuta dalla frenata dell'inflazione che lascia sperare in una sforbiciata dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra.

