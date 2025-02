Le Borse europee chiudono fiacche con i timori degli investitori per la crescita economica globale. Sotto la lette le mosse degli Usa sul fronte dei dazi e per la trattativa con la Russia sull'Ucraina. I mercati sono a caccia di indizi sulle future decisioni delle banche centrali sul taglio dei tassi d'interesse. In calo Londra (-0,57%) e Francoforte (-0,53%). Positiva Parigi (+0,15%).