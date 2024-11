Borsa: l'Europa cauta attende l'esito del voto in Usa

Le Borse europee sono caute in vista degli esiti delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Wall Street, dove i future sono positivi, si avvia verso una seduta in rialzo, con gli investitori vendono un risultato del voto sul filo di lana. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0893 dollari, ed i titoli di Stato registrano un lieve aumento dei rendimenti. L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,1%. Positiva Londra (+0,2%), Francoforte e Madrid (+0,1%) mentre è poco variata Parigi (+0,06%). I listini sono sostenuti dalle utility (+0,8%), con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,9% a 41,08 euro al megawattora. Sale anche il comparto azionario dell'energia (+0,4%), con il petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,4% a 71,77 dollari al barile e il Brent a 75,39 dollari (+0,4%). Positive le assicurazioni (+0,4%) mentre arrancano le banche (-0,05%). In calo il lusso (-0,6%) e le auto (-0,1%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,7% e quello tedesco al 2,42%. In rialzo le criptovalute con il Bitcoin che guadagna il 2,4% a 68.667 dollari. Poco mosso l'oro a 2.737 dollari l'oncia (-0,03%).