Borse europee piatte in avvio di seduta, in scia con i listini asiatici e dopo l'attentato a Mosca che ha fatto aumentare le tensioni internazionali. La settimana, con la chiusura da venerdì per le festività di Pasqua, sarà caratterizzata da una serie di dati sull'inflazione in Europa e negli Stati Uniti. In avvio Londra (+0,06%), Francoforte (+0,07%), Parigi (-0,05%).