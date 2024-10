Le Borse europee avviano la seduta in rialzo in attesa della riunione della Bce sulla politica monetaria. Gli analisti prevedono un ulteriore taglio dei tassi d'interesse. Sotto i riflettori anche i primi dati delle trimestrali che mostrano risultati tra luce e ombre. Apertura in rialzo per Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,24%). Poco mossa Londra (+0,02%).