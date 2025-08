Avvio in rialzo per le Borse europee, con gli investitori che guardano alle banche centrali come argine contro un possibile rallentamento dell'economia. Dopo il venerdì nero dei mercati azionari, innescato dai deludenti dati sul mercato del lavoro americano, Parigi avanza dello 0,49%, Francoforte dello 0,42% e Londra dello 0,24%.