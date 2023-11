Borsa: l'Europa apre in cauto rialzo, Parigi +0,16%

Avvio in cauto rialzo per le Borse europee, in attesa del dato sull'inflazione americana che dovrebbe segnalare un rallentamento della corsa dei prezzi ad ottobre. Parigi ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,16% a 7.098 punti, Londra dello 0,03% a 7.428 punti e Francoforte dello 0,09% a 15.358 punti.