Borsa: l'Europa apre debole, si guarda alla crescita economica

Avvio debole per le Borse europee in scia con i mercati asiatici che risentono di turbolenze del settore immobiliare. I mercati, complice anche il clima da metà agosto, cercano spunti in vista della ripresa delle attività dopo le vacanze estive. Il tema centrale resta la crescita economica globale e l'impatto della politica monetaria delle banche centrali. In apertura Parigi cede lo 0,18%, Londra lo 0,11% mentre è poco mossa Francoforte (-0,09%).