Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in ribasso a 119,4 punti

Il gas apre in rialzo sopra i 48 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Prezzo oro in lieve rialzo a 2.668 dollari l'oncia

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti a 78,46 dollari al barile

Ultima ora

Intesa tra Autostrade per l'Italia e Renault per potenziare la ricarica rapida in Italia