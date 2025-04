Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico aperti nel Venerdì di Pasqua poco mossi, in attesa di chiarezza sulle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. La Borsa di Tokyo si appresta a chiudere in rialzo di un punto percentuale, con Shanghai e Shenzhen che oscillano attorno alla parità. In aumento dello 0,5% Seul. Chiusi i listini di Hong Kong e di Sidney, così come quelli europei.