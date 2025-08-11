Lunedì 11 Agosto 2025

Borsa: l'Asia solida in attesa degli accordi sui dazi e Ucraina

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in rialzo in attesa di un accordo fra Cina e Usa sui dazi, così come dei risultati dell'incontro di ferragosto tra Russia e Stati Uniti sulla guerra in Ucraina.

La Borsa di Tokyo ha corso dell'1,8%, con Hong Kong e Shanghai piatte, mentre Shenzhen si avvia alla chiusura con un aumento di circa un punto percentuale. Sulla parità Seul, in rialzo dello 0,4% Sidney.

Incerti con una marginale tendenza positiva i futures sull'avvio dei mercati europei.

