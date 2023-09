Borsa: l'Asia scivola con la Fed, male Tokyo e Seul

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in netto calo dopo la riunione della Federal reserve che ha mantenuto i tassi fermi come previsto ma che ha avvertito di possibili ulteriori strette entro dicembre. Tutti i listini hanno pagato i ribassi di Wall street, con Tokyo e Hong Kong che perdono l'1,2%, Seul l'1,6% e Sidney l'1,3%. Provano a contenere le perdite le Borse cinesi, comunque in calo attorno al mezzo punto percentuale. Negativi ma senza crolli gli indici sull'avvio dei mercati europei.