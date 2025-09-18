Giovedì 18 Settembre 2025
18 set 2025
Borsa: l'Asia sale con Tokyo dopo taglio tassi della Fed

L'Europa è attesa positiva. Lente anche su Banca d'Inghilterra

Mercati azionari asiatici in rialzo soprattutto con il Giappone (Nikkei +1,15% a scambi in corso) che ha raggiunto un nuovo massimo storico dopo che la Fed ha tagliato i tassi e ha aperto ad ulteriori riduzioni. In controtendenza Sydney (-0,83%) con le perdite del settore energetico australiano che hanno trascinato al ribasso l'indice di riferimento, nonostante un rapporto sull'occupazione poco incoraggiante che ha sostenuto le previsioni di un taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Per il resto continuano a frenare anche le Piazze cinesi con Shanghai che cede l'1,41%, Shenzhen l'1,49%. Male anche Hong Kong (-1,7%). Seul Sale invece dell'1,4%.

Le Borse europee sono attese in rialzo cosi come sono positivi i future su Wall Street. Per l'agenda ci sono diversi appuntamenti con i membri del board della Bce, da Lagarde al vice presidente, Luis de Guindos, dalla presidente del consiglio di vigilanza, Claudia Bunch, a Isabel Schnabel. Alle 13 poi il board della Banca d'Inghilterra dovrebbe confermare i tassi al 4% mentre dagli Usa sono attesi i dati sui sussidi di disoccupazione.

© Riproduzione riservata

