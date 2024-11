Borsa: l'Asia incerta dopo il taglio dei tassi Usa, Tokyo +0,3%

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza un direzione precisa dopo il taglio dei tassi della Fed secondo le previsioni: la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,3%, mentre Hong Kong si avvia alla conclusione con un ribasso dello 0,7%. Qualche vendita sulle Borse cinesi in attesa che Pechino definisca il piano di spesa fiscale atteso per compensare i futuri dazi statunitensi, con il listino azionario di Shanghai in calo dello 0,4% e quello di Shenzhen dello 0,2%. Limata la Borsa di Seul (-0,1%), mentre Sidney è salita dello 0,8%. Generalmente fiacchi i futures sull'avvio dei mercati europei.