Borsa: l'Asia in rialzo, sui bond pesa l'attesa per la Fed

Seduta positiva per le Borse asiatiche mentre gli investitori continuano a rivedere le loro aspettative sulla stagione di tagli da parte della Fed, dopo che i dati positivi sull'economia americana e i commenti di alcuni banchieri centrali hanno lasciato presagire una minore aggressività da parte dell'istituzione guidata da Jerome Powell. Hong Kong avanza dell'1,2%, Shanghai dello 0,2%, Shenzhen dello 0,3%, Seul dell'1,3% e Sydney dello 0,1% mentre Tokyo cede lo 0,8%. I ripensamenti dei mercati sui tassi pesano sui bond, con il rendimento dei Treasury americani che supera il 4,2% per la prima volta da luglio. Poco mossi i future sull'Europa, in lieve calo quelli su Wall Street. La lente degli investitori si concentrerà sui discorsi di Bowman (Fed), della presidente della Bce, Christine Lagarde, e del capo economista, Philip Lane, nonché sulle parole del governatore della Bank of England, Andrew Bayle. Attesi anche il Beige book della Fed e la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. Sul fronte energetico fiacco il petrolio (-0,4%) con il Wti a 71,42 dollari al barile e il Brent a 75,71 dollari.