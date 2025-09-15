Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aouani bronzoViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: l'Asia in rialzo ritocca i massimi storici
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: l'Asia in rialzo ritocca i massimi storici

Borsa: l'Asia in rialzo ritocca i massimi storici

Positiva la Cina dopo la produzione industriale. Chiusa Tokyo

Positiva la Cina dopo la produzione industriale. Chiusa Tokyo

Positiva la Cina dopo la produzione industriale. Chiusa Tokyo

Le Borse asiatiche archiviano la seduta in rialzo con l'attenuarsi delle incertezze sui dazi americani e con le attese di un taglio dei tassi da parte della Fed. Nel corso della seduta l'indice d'area Msci Asia Pacific ha raggiunto i 220,71 punti, superando il massimo storico a 220,64 punti toccato a febbraio 2021.

A contrattazioni ancora in corso positiva la Cina nonostante i dati sulla produzione industriale. Hong Kong sale dello 0,1%, Shenzhen (+0,6%), mentre è fiacca Shanghai (-0,09%). Sale Seul (+0,3%), poco mossa Mumbai (-0,08%). Tokyo chiusa per festività.

Giornata scarna di dati macroeconomici. Dall'Eurozona in arrivo la bilancia commerciale e dagli Stati Uniti l'andamento della manifattura dello Stato di New York.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa