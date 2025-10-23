Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader della sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader della sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Delitto di GarlascoCrollo oro
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: l'Asia in calo, timori per nuove tensioni commerciali
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: l'Asia in calo, timori per nuove tensioni commerciali

Borsa: l'Asia in calo, timori per nuove tensioni commerciali

In rosso Tokyo, lo yen si deprezza sul dollaro

In rosso Tokyo, lo yen si deprezza sul dollaro

In rosso Tokyo, lo yen si deprezza sul dollaro

Le Borse asiatiche chiudono in flessione in una settimana iniziata in modo positivo. Il nervosismo dei mercati dipende da una serie di fattori. Gli investitori temono nuove tensioni commerciali tra Usa e Cina. Sotto i riflettori anche i risultati delle trimestrali delle principali società quotate.

Chiusura in flessione per Tokyo (-1,35%). Sul fronte valutario, lo yen prosegue il deprezzamento sul dollaro, a 152,58, e sull'euro a un valore di 176,89. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Shanghai (-0,2%), Shenzhen (-0,26%) e Seul (-0,98%). In rialzo Hong Kong (+0,36%) e Mumbai (-0,9%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Uniti l'inflazione e dagli Stati Uniti i dati Eia sulle scorte e produzione di greggio. Negli Usa prevista l'asta Treasury a 20 anni per 13 miliardi di dollari.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

InflazioneBorsa