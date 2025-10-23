Borsa: l'Asia in calo, timori per nuove tensioni commerciali

Le Borse asiatiche chiudono in flessione in una settimana iniziata in modo positivo. Il nervosismo dei mercati dipende da una serie di fattori. Gli investitori temono nuove tensioni commerciali tra Usa e Cina. Sotto i riflettori anche i risultati delle trimestrali delle principali società quotate.

Chiusura in flessione per Tokyo (-1,35%). Sul fronte valutario, lo yen prosegue il deprezzamento sul dollaro, a 152,58, e sull'euro a un valore di 176,89. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Shanghai (-0,2%), Shenzhen (-0,26%) e Seul (-0,98%). In rialzo Hong Kong (+0,36%) e Mumbai (-0,9%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Uniti l'inflazione e dagli Stati Uniti i dati Eia sulle scorte e produzione di greggio. Negli Usa prevista l'asta Treasury a 20 anni per 13 miliardi di dollari.