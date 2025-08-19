Borsa: l'Asia debole dopo aver toccato i massimi, giù Seul (-1%)

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico fiacchi dopo aver raggiunto nelle ultime settimane in molti casi livelli record. L'attesa degli operatori è soprattutto per le prossime mosse della Fed e Tokyo si avvia alla chiusura con l'indice Nikkei 225 in calo dello 0,2%. Sulla parità le Borse cinesi e Hong Kong, mentre Seul ha ceduto un punto percentuale, con Sidney negativa dello 0,7%. In genere marginalmente positivi i futures sull'avvio dei listini europei.