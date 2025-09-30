Borsa: l'Asia contrastata guarda al bilancio Usa

Borse asiatiche contrastate in chiusura mentre si guarda al rischio di uno shutdown negli Stati Uniti a causa del mancato accordo sul bilancio. Tiene ancora banco il tema dei tassi d'interesse con gli investitori a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali. In questo quadro l'oro ritocca nuovamente i massimi mentre i titoli di Stato sono poco mossi.
In rosso Tokyo (-0,25%). Sul fronte valutario la divisa nipponica guadagna terreno sul dollaro a un livello di 148,08 e sull'euro a 173,81. A contrattazioni ancora in corso sale la Cina con Hong Kong (+0,46%), Shanghai (+0,47%), Shenzhen (+0,4%). In flessione Seul (-0,19%), poco mossa Mumbai (+0,02%).
Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia e Germania l'inflazione armonizzata, da Berlino, inoltre, previsto il tasso di disoccupazione. Dagli Stati Uniti attesa la fiducia dei consumatori e l'indice dei prezzi delle case.