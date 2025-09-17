Borsa: l'Asia chiude prudente e guarda alle banche centrali

Borse asiatiche prudenti in vista delle mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. L'attenzione degli investitori si concentra sulla Fed, ma sono sono attese le decisioni anche della banca centrale del Canada e del Brasile. Nei prossimi giorni, invece, toccherà al Regno Unito e Giappone. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente.

Chiusura fiacca per Tokyo (-0,2%). Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 146,51, mentre si indebolisce sull'euro a 173,67. A contrattazioni ancora in corso positiva Hong Kong (+1,7%). Bene anche Shanghai (+0,2%) e Shenzhen (+0,6%). In flessione Seul (-1%), sale Mumbai (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione del Regno Unito e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti attesi i dati sulle nuove costruzioni e le scorte di greggio. In mattinata atteso l'intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde, ad un incontro a Bruxelles.