Borsa: l'Asia chiude in rialzo, si guarda all'inflazione

Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo, dopo il rally di Wall Street alla viglia. Gli investitori valutano per la seconda metà dell'anno un calo dell'inflazione ed una ripresa economica a livello globale. Sotto i riflettori restano le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Brilla Tokyo (+1,26%), con gli acquisti che si concentrano sul settore della tecnologia e il comparto dell'automotive. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 141,70, e a 156,10 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso salgono Hong Kong (+1,2%), Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+0,6%), Seul (+1%) e Mumbai (+0,3%). Sul fronte macroeconomico, dopo le vendite al dettaglio della Germania, in arrivo il Pil e l'inflazione dell'Italia e dell'Eurozona.