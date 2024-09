Borsa: l'Asia cauta in vista della Fed, Tokyo +0,5%

Borse asiatiche poco mosse in vista dell'attesissima decisione della Fed sui tassi di questa sera, con il mercato spaccato sulle previsioni della dimensione del taglio - 25 o 50 punti base - che verrà annunciato da Jerome Powell. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,49%, Shanghai avanza dello 0,4% mentre Shenzhen cede lo 0,3%. Invariata Sydney (+0,01%) mentre sono chiuse per festività Hong Kong e Seul. Cauto rialzo per i future americani, dopo che ieri l'S&P 500 ha toccato un nuovo massimo storico, mentre quelli sull'Europa sono in leggero ribasso. Positivo l'oro, che tratta appena sotto i massimi storici, con il metallo giallo che viene scambiato a 2.570 dollari l'oncia. Stabili al 3,64% i Treasury americani mentre il dollaro è fiacco su tutte le valute e passa di mano a 1,112 sull'euro in attesa della Fed, che diffonderà anche le nuove 'dot plot' trimestrali, che daranno la misura della traiettoria futura dei tassi. Bene invece lo yen in vista della riunione della Boj di venerdì che, nelle attese, non dovrebbe annunciare nuovi rialzi del costo del denaro.