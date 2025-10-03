Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Borsa: in Asia Tokyo a livelli record, l'Europa verso rialzo
3 ott 2025
3 ott 2025
Borsa: in Asia Tokyo a livelli record, l'Europa verso rialzo

Listini guardano oltre lo shutdown, anche future Usa positivi

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza positive nell'ultima seduta della settimana con le Piazze cinesi chiuse per festività. I listini in generale hanno seguito la chiusura in rialzo di Wall Street, grazie i tecnologici e al persistente ottimismo sui tagli dei tassi che hanno aiutato i mercati a guardare oltre il protrarsi dello shutdown negli Stati Uniti.

Tokyo che a scambi in corso, sale dell'1,78% ha raggiunto livelli quasi record prima di un voto chiave del partito di governo che deciderà il prossimo primo ministro del Paese. I mercati giapponesi sono stati sostenuti principalmente dai guadagni dei titoli tecnologici, dopo che la partnership tra Hitachi e OpenAI ha alimentato l'ottimismo su un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale nel Paese. Calo dell'1%, invece, per Hong Kong colpita da forti perdite per i titoli dei veicoli elettrici, che hanno seguito il calo notturno di Tesla. Prese di profitto poi sul tech dopo i forti guadagni di questa settimana.

In questo quadro l'Europa è attesa positiva, così come lo sono i future su New York. Tra i macro in agenda i pmi servizi di Italia, Spagna, Germania, Francia. Da quest'ultima anche la produzione industriale. Dagli Usa in calendario la variazione degli occupati, il salario medio, il tasso di disoccupazione, l'Ism servizi.

