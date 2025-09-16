Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaTiktok Usa CinaUcraina RussiaMatteo FranzosoMiss Italia finaleMeteo caldo
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Hong Kong positiva, apre a +0,50%
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,50%

Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,50%

Shanghai +0,14%, Shenzhen +0,07%

Shanghai +0,14%, Shenzhen +0,07%

Shanghai +0,14%, Shenzhen +0,07%

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi positiva: l'indice Hang Seng registra nei primi minuti di contrattazione un rialzo dello 0,50%, a 26.578,95 punti.

All'indomani dei colloqui sul commercio Cina-Usa di Madrid utili ad aiutare un allentamento delle tensioni bilaterali e a raggiungere "un consenso di base" sul passaggio di TikTok da un controllo mandarino a uno americano, l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,14% a 3.865,98 punti, mentre quello di Shenzhen cresce dello 0,07% a quota 2.473,16.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaTiktok