Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,50%

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi positiva: l'indice Hang Seng registra nei primi minuti di contrattazione un rialzo dello 0,50%, a 26.578,95 punti.
All'indomani dei colloqui sul commercio Cina-Usa di Madrid utili ad aiutare un allentamento delle tensioni bilaterali e a raggiungere "un consenso di base" sul passaggio di TikTok da un controllo mandarino a uno americano, l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,14% a 3.865,98 punti, mentre quello di Shenzhen cresce dello 0,07% a quota 2.473,16.