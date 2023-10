Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,39%

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio negativo scontando l'attesa delle mosse della Federal Reserve negli Usa in materia di tassi e le turbolenze in Medio Oriente, alimentate dal conflitto tra Israele e Hamas: l'indice Hang Seng cede nei primi scambi lo 0,39%, scivolando a 17.337,70 punti. Il Composite di Shanghai segna nelle prime battute una flessione dello 0,06% a 3.019,65 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,03% a quota 1.883,94.