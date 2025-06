Avvio negativo per la Borsa di Hong Kong, nel mezzo delle turbolenze in Medio Oriente: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,26%, scivolando a 23.648,31 punti. L'indice Composite di Shanghai perde invece in avvio lo 0,13% a 3.384,29 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,23% scivolando a quota 2.006,57.