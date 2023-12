Borsa: Hong Kong apre a +0,21%, attesa per inflazione Usa

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in leggero rialzo in attesa della diffusione del dato sull'inflazione Usa, indicatore guida per le politiche della Fed sui tassi: l'indice Hang Seng sale dello 0,21%, attestandosi a 16.236,06 punti. Scende invece l'indice Composite di Shanghai, che cede nelle prime battute lo 0,17% a 2.986,33. Quello di Shenzhen perde lo 0,11%, a quota 1.863,38.