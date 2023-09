Borsa HK, apertura in rialzo dello 0,59% La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo, con l'indice Hang Seng che segna un rialzo dello 0,59%. I Composite di Shanghai e Shenzhen progrediscono rispettivamente dello 0,23% e dello 0,17%. Attesa per i dati macro cinesi di agosto.