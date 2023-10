Borsa: gira in calo l'Europa, Milano giù con le banche

Le Borse in Europa perdono subito terreno, tra trimestrali e preoccupazioni geopolitiche. Londra cede lo 0,45% con Barclays che affonda (-6,85%) dopo aver mancato le stime sul terzo trimestre e abbassato nuovamente le guidance sul margine di interesse in Uk. Parigi è piatta (-0,06%), Francoforte cede lo 0,17% e Milano amplia il calo allo 0,67% sotto il peso degli ordini in vendita che si sono scatenati sulle banche. Unicredit, pur dopo i conti del terzo trimestre, affonda in calo del 3,13%, Bper cede il 3,32%, Mps il 3,33%, Banco Bpm il 2,7 per cento. Tengono i titoli dell'energia con Enel in rialzo dell'1,49%, Erg dell'1,78%, A2a dell'1,2%, Snam dello 0,89%, Italgas dello 0,8 per cento.