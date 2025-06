Borsa europea in calo dopo attacco Israele-Iran: petroliferi e difesa brillano

Prosegue il calo dei principali listini di Borsa europei dopo l'attacco di Israele all'Iran, con gli indici in rosso a Madrid (-1,45%), Francoforte (-1,4%), Milano (-1,25%) e Parigi (-1%), mentre Londra (-0,25%) appare più cauta e i future Usa sono in calo. Il balzo del greggio (Wti +8,32% a 5,64 dollari al barile) e del gas (+6% a 38,35 euro) sulla piazza di Amsterdam spingono i petroliferi Bp (+2,9%), Shell (+2,24%), Eni (+1,85%) e TotalEnergies (+1,8%). Brillante anche il comparto della difesa, dopo le recenti prese di beneficio. Bae System guadagna il 3,26%, spinta anche dalla raccomandazione d'acquisto di BofA, Saab il 2,4%, dopo una serie di sedute in rosso, Rheinmetall l'1,15% e Leonardo lo 0,4%. A soffrire maggiormente è il comparto auto con Stellantis (-3%), Porsche (-2,68%), Volkswagen (-2,44%) e Ferrari (-2,25%) e quello del lusso con Richemont (-3,52%), Burberry (-3,43%), Cucinelli (-2,6%) e Moncler (-2,53%).