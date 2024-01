Borsa europea apre in positivo, attenzione alle decisioni della Bce

Le Borse europee iniziano la sessione in aumento dopo l'intervista a France 2 della presidente della Bce Christine Lagarde. Dopo i recenti dati sull'inflazione negli Stati Uniti, gli investitori sono ora concentrati sulle prossime decisioni delle banche centrali riguardo alla politica monetaria. Inoltre, si osserva con attenzione le tensioni geopolitiche in seguito agli attacchi nello Yemen. Francoforte (+0,62%), Parigi (+0,34%) e Londra (+0,6%) hanno aperto in modo positivo, quest'ultima grazie ai dati sul Pil e sulla produzione industriale.