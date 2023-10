Borsa: Europa tonica dopo l'inflazione, bene Milano e i Btp

Borse europee vivaci dopo il dato sull'inflazione nell'Eurozona, che conferma ad ottobre la frenata dei prezzi e l'efficacia della stretta monetaria della Bce. Milano svetta (+1,2%) davanti a Parigi (+0,9%), Francoforte (+0,6%) e Londra (+0,6%) mentre anche i future su Wall Street hanno girato in positivo. Corrono anche i bond, con gli investitori che non si attendono ulteriori rialzi dei tassi Bce ma scommettono per un primo taglio a metà 2024. Lo spread Btp-Bund è in lieve calo a quota 190 punti base mentre il rendimento del nostro decennale, in calo di 5,6 punti base, si stabilizza sotto il 4,7%, al 4,67%.