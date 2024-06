Seduta in ordine sparso per le Borse europee senza il riferimento di Wall Street chiusa per il Juneteenth che celebra la fine della schiavitù negli Usa. Parigi ha sofferto ancora per l'incertezza politica e ha lasciato sul terreno lo 0,77% , Francoforte ha chiuso in calo dello 0,35%, Madrid dello 0,11 per cento. Ha fatto meglio Londra che ha tenuto, terminando in rialzo dello 0,17% e Zurigo dello 0,11 per cento.