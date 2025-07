Borsa: Europa senza direzione dalla Lagarde e da Wall Street

Milano (-0,27%) è dopo Parigi (-0,57%) è la peggiore tra le Borse europee mentre Wall Street procede contrastata. In attesa di conferme su un accordo Usa-Ue con i dazi al 15% gli investitori valutano le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha ribadito di essere a buon punto nel percorso di taglio dei tassi confermando una posizione attendista in vista di una maggior chiarezza sui dazi. Non ha chiuso le porte ad altre sforbiciate anche se dal mercato le sue parole sono state interpretate come hawkish (da falco), tanto che si sono indebolite le scommesse su un taglio a dicembre.

Si muove in deciso rialzo Francoforte (+1,1%) dove vola Deutsche Bank (+8,3%) che ha segnato il migliore semestre dal 2007. Stm (-15%) a causa dei conti e della guidance deludenti continua invece a frenare Piazza Affari. A Parigi in attesa dei risultati cede Lvmh (-3,3%).