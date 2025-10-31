Borsa: Europa resta incerta, Milano tiene (+0,3%) con le banche

Mercati azionari del Vecchio continente generalmente fiacchi, con Madrid (+0,2%) e Milano (+0,3%) che tengono grazie a qualche acquisto sul settore bancario. Per il resto in Europa Parigi è limata dello 0,1%, Londra e Francoforte cedono lo 0,4%, mentre Amsterdam perde lo 0,2%. L'euro è piatto a quota 1,157 contro il dollaro.

Lo spread tra Btp e Bund conferma la sua fase di calo, con il differenziale che è sceso anche sotto i 75 punti base e continua a correggere i minimi degli ultimi 15 anni.

In questo quadro in Piazza Affari prosegue la corsa di Interpump che sale del 4% dopo un report positivo di Equita. Bene anche Ferrari (+1,9%), mentre Stellantis (+0,7%) non trova un consistente rimbalzo dopo il crollo di ieri.

Debole Campari, che cede due punti percentuali con prese di beneficio sulla corsa della vigilia.