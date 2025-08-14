Borsa: Europa positiva, future Usa negativi, Milano +1%

Borse europee positive al traguardo di metà seduta, a differenza dei future Usa piuttosto cauti in vista del vertice di venerdì prossimo in Alaska tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin. La migliore è Milano (+1% a 42.610 punti), seguita da Madrid (+0,88% a 15.155 punti) e Francoforte (+0,71% a 24.360 punti). Poco mossa Londra (+0,07% a 9.171 punti).

In ribasso sotto quota 77 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,2 punti al 3,43% e quello tedesco di 1 punto al 2,67%. In linea con le stime il Pil trimestrale dell'eurozona, salito dell'1,4% su base annua e dello 0,1% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno, mentre dagli Usa sono attese le richieste settimanali di sussidi, i prezzi alla produzione di luglio e il bilancio della Fed.

Risale il greggio (Wti +0,51% a 62,97 dollari al barile), debole il gas (-1,75% a 32,03 euro al MWh), stabile l'oro (+0,06% a 3.357 dollari l'oncia), in rialzo il dollaro a 85,53 centesimi, che si stabilizza a 73,66 penny., mentre il Bitcoin guadagna lo 0,53% a 120.934 dollari.

Gli acquisti si concentrano sugli automobilistici Ferrari (+2,55%), spinta dagli analisti di Baptista Research, secondo i quali il titolo farà meglio del listino di riferimento (outperform), sugli scudi anche Stellantis (+1,9%), mentre cede Bmw (-0,14%). Deboli i petroliferi Bp (-1,59%) Shell (-0,92%), più cauti TotalEnergies (-0,32%) ed Eni (-0,2%).

Tra le banche si segnala lo sprint di NatWest (+2,44%) dopo la raccomandazione di acquisto di William O' Neil. Acquisti anche su Bbva (à1,6%) e Commerzbank (+1,33%), seguite da Intesa (1,05%) e Mediobanca (+0,94%). Più caute Unicredit (+0,67%), Mps (+0,49%), Popolare Sondrio (+0,43%) e Banco Bpm (+0,3%), mentre cede Bper (-0,11).