Borsa: Europa positiva, a Milano (+0,4%) recupera Cucinelli

Procedono in rialzo le Borse europee con un occhio sull'indice americano dei prezzi Pce che verrà diffuso nel primo pomeriggio. Gli annunci di Trump su dazi al 200% non danneggiano le grandi aziende farmaceutiche europee tra le quali solo Novo Nordisk a Copenhagen è in flessione (-1,2%).

Parigi guadagna lo 0,45% con EssilorLuxottica che guadagna +2,4% dopo il via libera negli Usa alla vendita delle lenti contro la miopia dei bambini. Più cauta Francoforte (+0,38%) mentre Milano sale dello 0,4% spinto dai finanziari Unipol (+1,8%) e Generali (+1,6%). Brunello Cucinelli ha invertito la rotta e cerca il rimbalzo (+0,59%). Resta pesante Stm (-2%) al pari del settore penalizzati dalle intenzioni, riportate dal Wsj, di Trump di ridurre ancora di la dipendenza dall'import di microchip.

Sui mercati dei bond lo spread Btp-Bund sale a 83 punti base col rendimento del decennale italiano sceso al 0,59%. Poco mosso l'euro-dollaro, scambiato a 1,166. Fra le materie prime l'oro resta intanto indietreggia leggermente dai massimi, sono in lieve calo sia il petrolio sia il gas.