Borsa: Europa migliora nel finale con Wall Street, Milano +0,4%

Migliorano nel finale le principali borse europee ad eccezione di Francoforte (-0,25%). La migliore è Londra (+0,65%), seguita da Madrid (+0,5%), Milano (+0,4%) e Parigi (+0,2%), che gira al rialzo, positivi a New York Dow Jones (+0,81%) e Nasdaq (+0,21%). In calo inferiore alle stime l'indice Pmi composito (53,9 punti), mentre l'Ism non manifatturiero scende da 52 a 50 punti.

Si assesta a 81,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. Sale di 0,1 punti il rendimento annuo italiano al 3,52%, al pari di quello francese, e di 0,4 punti al 2,7% quello tedesco. Accelera il greggio (Wti +1,2% a 61,2 dollari al barile), gira in calo il gas (-0,17% a 31,41 euro al MWh, mentre non si arresta il calo dell'oro (-0,41% a 3.965,85 dollari l'oncia). Debole il dollaro a 85,18 centesimi di euro e 74,24 penny.

Contrastati gli automobilistici Stellantis (+1,8%), Mercedes (+0,8%), Bmw (-0,73%) e Volkswagen (-0,3%). Corrono i bancari NatWest (+3,5%), Standard Chartered (+2%), Barclays (+1,6%) e Banco Bpm (+1,3%). Più caute Intesa (+0,6%) e Unicredit (+0,5%), mentre cedono Montepaschi (-0,96%) e Mediobanca (-0,7%), che diffonde a borsa chiusa la lista per il nuovo consiglio di amministrazione in vista dell'assemblea del prossimo 28 ottobre.

Deboli gli assicurativi Admiral (-2,2%), Generali e Hannover Re (-0,75% entrambi), Aviva (-0,7%), e Axa (-0,6%). In Piazza Affari sprint di Campari (+3,26%) e Tim (+2,81%), all'indomani delle stime sui ricavi di Tim Enterprise rese note agli analisti finanziari. Fa il botto Almawave (+38,82%), in linea con i 4,29 euro per azione offerti da Almaviva per il ritiro del titolo dal listino Egm. Sprofonda la griffe Aeffe (-43,35%) che ha depositato l'istanza di composizione negoziata, anticamera della procedura concorsuale.