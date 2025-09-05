Borsa: Europa incerta dopo i dati americani, Milano piatta

Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Resta incerte le Borse europee e i futures su Wall Street dopo i dati sul mercato del lavoro Usa. I dati inferiori alle attese sui nuovi occupati rafforzato le attese per un taglio dei tassi della Fed a settembre e fanno correre i Treasuries mentre il tasso di disoccupazione è ai massimo dal 2021.

La migliore è Madrid (+0,44%) dove Bbva guadagna lo 0 ,9% dopo l'ok della Consob spagnola all'offerta su Sabadell che è invariata. Parigi segna +0,12% e Francoforte -0,17%. A Milano (-0,05%) brilla ancora Stm (+4,7%) male Monlcer 8-2%).

