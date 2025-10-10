Borsa: Europa incerta dopo avvio Wall Street, Milano -0,32%

Sono incerte le Borse europee dopo l'avvio positivo, ma senza convinzione, di Wall Street. Sotto la parità c'è Parigi (-0,05%) con lo spread sul Bund tedesco a 81,6 punti e il rendimento dell'Oat francese a 3,48%, peggiore di quello del Btp Italiano che è al 3,46%.

Londra è invariata e Francoforte si muove appena sopra la parità (+0,04%) mentre Milano cede lo 0,32%. Pesano Leonardo (-4,4%) come del resto altri titoli della difesa anche per i venti di 'pace' sollevati dall'accordo per Gaza. Positive le utilities: Italgas +1,1%, Terna +1%, Enel +0,98 per cento.