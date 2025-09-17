Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta
17 set 2025
Borsa: Europa incerta con Wall Street, giù Milano (-1%)
17 set 2025
Borsa: Europa incerta con Wall Street, giù Milano (-1%)

Sulle banche italiane pesano timori di nuovo intervento fiscale

Le Borse europee procedono in ordine sparso, al pari degli indici di Wall Street con l'attenzione degli investitori puntata sulla Fed che dovrebbe tagliare i tassi di un quarto di punto. Sono così in calo i rendimenti dei Treasuries americani.

Londra guadagna lo 0,47% al pari di Francoforte, Parigi è poco sotto la parità (-0,08%). Milano è la peggiore e cede quasi l'1% zavorrata dalle banche anche per i timori che nella manovra il governo decida un altro rinvio alla possibilità di trasformare le imposte differite attive (Dta) in crediti d'imposta.

Bper e Mps, entrambe uscite vittoriose dalle rispettive opas, perdono poco più dell'1,4%, Popolare Sondrio l'1,3% e Mediobanca l'1,2%. Bene invece Nexi (+2,2%) e Stellantis (+1,5%). Fuori dal paniere principale scivola Mfe (-6% le azioni A e -5,5% le B) dopo il taglio degli obiettivi della tedesca Prosieben (-4%) a causa dell'andamento debole della pubblicità in Germania.

