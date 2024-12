Borsa: Europa incerta coi future in attesa dell'inflazione Usa

Si confermano caute le Borse europee mentre i futures su Wall Street rimangono contrastati in attesa, alle 14.30, dell'indice dei prezzi al consumo negli Usa che la prossima settimana condizionerà la scelta della Fed sui tassi. Domani invece è dato per scontato un taglio della Bce. Milano, dove si è risvegliata Tim (+2%) guadagna lo 0,41%, Londra un più modesto 0,16% e Parigi lo 0,15%. Quasi invariata Francoforte (+0,04%). In ribasso invece Madrid (-1,2%) per i conti deludenti di Inditex (-6,6%).